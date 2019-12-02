В ноябре с улиц Екатеринбурга вывезли на полигоны более 100 тысяч тонн снега

Службы благоустройства Екатеринбурга в ноябре вывезли за пределы города более 100 тысяч тонн снежной массы на снегоприемные полигоны. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

За последний осенний месяц мегаполис несколько раз накрывали сильные снегопады, а перепады температур из плюса в минус способствовали образованию гололеда, потому коммунальные службы всех семи административных районов Екатеринбурга боролись со снежными заносами и наледью на улицах и дорогах. Всего в ноябре этого года для устранения гололеда коммунальщики высыпали на дороги и тротуары города около 1 тысячи 400 тонн противогололедных материалов (ПГМ) и почти тысячу тонн мелкофракционного щебня.

По информации комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, в ночь с 30 ноября на 1 декабря на улицах уральской столицы на уборке снега было задействовано 140 единиц спецтехники, в том числе 14 комбинированных дорожных машин (КДМ), 25 тракторов, 20 фронтальных погрузчиков, 47 самосвалов и другие. Вручную разгребали снег в ночную смену 161 дорожный рабочий, а в темное время суток этого дня районные службы благоустройства Екатеринбурга отправили на снегоприемные полигоны 1 тысячу 64 тонны снежной массы.

Кроме этого, не останавливались работы и днем 1 декабря, когда дорожники занимались прометанием основных дорог и магистралей, в основном делая акцент на ручной труд – расчищались тротуары, остановки и подходы к ним. В первый день зимы на уборке городских объектов улично-дорожной сети было задействовано 125 единиц техники и 437 дорожных рабочих, на снежные свалки вывезено почти 400 тонн снега. В темное время суток с 1 на 2 декабря на расчистке дорог и тротуаров трудились 152 единицы спецтехники и 127 дорожных рабочих, на полигоны вывезено 741 тонна снега.

Сегодня днем, 2 декабря, на приборке улично-дорожной сети уральской столицы планируется задействовать 459 дорожных рабочих и 164 единиц спецтехники, в том числе 28 комбинированных дорожных машин, 56 тракторов, 11 фронтальных погрузчиков и 45 самосвалов. Кроме этого, оперативные бригады коммунальщиков будут работать и в ночную смену.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ноябре представители администрации Хабаровска приезжали в Екатеринбург, чтобы лично познакомиться с опытом уральской столицы. Отдельно гостей интересовало содержание дорог в городе.