18 Сентября 2020
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Политика В России Украина
помощник президента России Юрий Ушаков (2018) | Фото: iz.ru

Ушаков: Путин и Зеленский могут поговорить 30 минут, а могут – полтора часа

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся 9 декабря в Париже на саммите "нормандской четверки".

Формат встречи будет зависеть от графика работы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Все зависит от того, как будет складываться ситуация", - цитирует Ушакова "Интерфакс".

По его словам, главы государств "могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа".

Как сообщалось, вероятность отдельной встречи президентов весьма высока.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность отдельной встречи Владимир Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита нормандского формата.

Программа встречи пока находится в стадии подготовки, сообщил Песков, помощники президентов находятся в контакте.

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Ушаков: Путин и Зеленский могут поговорить 30 минут, а могут – полтора часа

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Теги: нормандская четверка, владимир путин, владимир зеленский



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