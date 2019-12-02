"Промавтосервис" заявил, что спорный участок под Бажовской не находится в границах горного отвода

В Арбитражном суде Свердловской области по ходатайству компании "Промавтосервис" сегодня был допрошен кадастровый инженер, передаёт корреспондент Накануне.RU. Он заявил, что спорный участок не расположен в границах горного отвода.

"Наша задача была определить местоположение указанного объекта относительно полосы горного отвода. Наша компания заказала официальный перерасчёт координат в специализированной организации "Уралаэрогеодезия", - пояснил специалист.

Представитель администрации поинтересовалась, кто предоставил им координаты, которые являются секретной информацией.

Специалист заявил, что исходные данные были предоставлены заказчиком - компанией "Промавтосервис". Ответчик, в свою очередь, заявил, что исходные данные получил из материалов рассматриваемого дела.

В мэрии отметили, что данные координаты являются примерными.

Напомним, как заявляли представители администрации города, целью завладения участком на самом деле является не эксплуатация построенной там автостоянки, а строительство многоэтажного жилого дома. Предполагаемый проект строительства одного многоэтажного дома на спорном участке оказался в распоряжении Накануне.RU.