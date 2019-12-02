Банк-кредитор подал иск о банкротстве вертолетной "дочки" Utair

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Банк-кредитор подал иск о банкротстве вертолетной "дочки" Utair

МТС-банк подал иск в арбитражный суд Югры о признании банкротом компании "Ютэйр- Вертолетные услуги". По данным РБК, сумма исковых требований составляет более 16 млн руб.
Читайте также:

МТС-банк – один из членов синдиката, выдавшего авиакомпании Utair крупный кредит, который перевозчик, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, пытается реструктуризировать, в том числе и за счет списания части долга.

100% акций вертолетной "дочки" Utair заложено по двум синдицированным кредитам 11 банков на 39,1 млрд руб. В 2018 году Utair увеличила выручку по МСФО на 10%, до 82,7 млрд руб., однако получила 22 млрд руб. чистого убытка. В 2017 году выручка группы составляла 75,8 млрд руб., а чистая прибыль — 2,4 млрд руб.

В августе стоимость чистых активов вертолетной компании достигла отрицательного значения в 1 млрд 825,6 млн руб., в ноябре этот показатель составил минус 1,7 млрд руб. В апреле стоимость чистых активов "Вертолетных услуг" достигала отрицательного значения в 1 млрд 70,3 млн руб., из-за чего к концу лета компания потеряла в цене 755,3 млн руб.

Две недели назад глава Сбербанка Герман Греф заявил, что возглавляемая им кредитная организация согласовала план финансового оздоровления авиакомпании Utair. Сбербанк является крупнейшим кредитором Utair, но не единственным, поэтому это заявление не было одобрено другими кредиторами. Например, в банке "Траст" заявили, что проект реструктуризации долга должны принять все участники синдиката. В сообщении "Траста" отмечается, что банк "не может устроить" последнее предложение Utair о списании большей части долга.

При этом единоличные (а не от имени всего синдиката) иски от банков-кредиторов Utair уже получал.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Банк-кредитор подал иск о банкротстве вертолетной "дочки" Utair

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: utair, банкротство, вертолетные услуги, мтс-банк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.12.2019 13:14 Мск К банкротству "ЮТэйр–вертолетные услуги" подключились еще четыре компании
Ранее 10.12.2019 13:33 Мск Арбитраж в 2020 году начнет рассматривать иск о банкротстве "ЮТэйр–вертолетные услуги"
Ранее 03.12.2019 11:19 Мск СМИ: Utair не может продать один из активов – банки-кредиторы никак не придут к согласию

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.10.2019 11:54 Мск "МТС-Банк" намерен обанкротить "дочку" Utair

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети