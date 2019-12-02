Банк-кредитор подал иск о банкротстве вертолетной "дочки" Utair

МТС-банк подал иск в арбитражный суд Югры о признании банкротом компании "Ютэйр- Вертолетные услуги". По данным РБК, сумма исковых требований составляет более 16 млн руб.

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МТС-банк – один из членов синдиката, выдавшего авиакомпании Utair крупный кредит, который перевозчик, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, пытается реструктуризировать, в том числе и за счет списания части долга.

100% акций вертолетной "дочки" Utair заложено по двум синдицированным кредитам 11 банков на 39,1 млрд руб. В 2018 году Utair увеличила выручку по МСФО на 10%, до 82,7 млрд руб., однако получила 22 млрд руб. чистого убытка. В 2017 году выручка группы составляла 75,8 млрд руб., а чистая прибыль — 2,4 млрд руб.

В августе стоимость чистых активов вертолетной компании достигла отрицательного значения в 1 млрд 825,6 млн руб., в ноябре этот показатель составил минус 1,7 млрд руб. В апреле стоимость чистых активов "Вертолетных услуг" достигала отрицательного значения в 1 млрд 70,3 млн руб., из-за чего к концу лета компания потеряла в цене 755,3 млн руб.

Две недели назад глава Сбербанка Герман Греф заявил, что возглавляемая им кредитная организация согласовала план финансового оздоровления авиакомпании Utair. Сбербанк является крупнейшим кредитором Utair, но не единственным, поэтому это заявление не было одобрено другими кредиторами. Например, в банке "Траст" заявили, что проект реструктуризации долга должны принять все участники синдиката. В сообщении "Траста" отмечается, что банк "не может устроить" последнее предложение Utair о списании большей части долга.

При этом единоличные (а не от имени всего синдиката) иски от банков-кредиторов Utair уже получал.