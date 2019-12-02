Возможен подлог. К разборкам по участку над станцией метро "Бажовская" подключится СКР

В Арбитражном суде Свердловской области продолжается спор за участок над законсервированной станцией метро "Бажовская". Администрация Екатеринбурга во время судебного заседания обвинила компанию "Промавтосервис" в подлоге, а прокуратура решила инициировать проверку чиновников, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила представитель мэрии Евгения Рожок, в материалах кадастрового дела содержится иное постановление о разрешенном виде использования земельного участка, чем то, что было принято ранее администрацией. Разрешенным видом использования является размещение автостоянки на 280 машиномест. В дополнительном соглашении, которое, по данным "Промавтосервис", позволило строительство объекта капитального строительства, указан иной вид разрешенного строительства: обслуживание автотранспорта.

Также в зале суда представители мэрии отметили, что даже если бы вид разрешенного использования был "обслуживание автотранспорта", строительство объекта было бы незаконным, поскольку этот вид разрешенного строительства предполагает строительство гаражей, автостоянки, парковки.

"Действия "Промавтосервис" направлены в обход закона на приватизацию земельного участка", - заявила Рожок.

Мэрия ходатайствовала о вызове представителей кадастровой палаты, чтобы те объяснили причины расхождения в документах. Прокуратура заявила, что в связи с наличием двух постановлений администрации, был составлен рапорт о проведении проверки уже в рамках уголовного дела.

"Материалы направлены в Следственный комитет, чтобы была проведена проверка действий должностных лиц", - заявили представители прокуратуры.

Напомним, мэрия судится с компанией "Промавтосервис" и пытается добиться расторжения договора аренды земельного участка, расположенного на пересечении улиц 8 Марта и Большакова - здесь под землей законсервирована почти завершенная станция метро "Бажовская". Также администрация требует признать недействительным договор купли-продажи участка. Его стоимость составляла более 90 млн руб., однако по договору участок был продан за 15% от кадастровой стоимости - 12,5 млн руб. Эти деньги, согласно информации, указанной в исковом заявлении, мэрия пытается вернуть.

Как заявляли представители администрации города, целью завладения участком на самом деле является не эксплуатация построенной там автостоянки, а строительство многоэтажного жилого дома - компания обращалась в администрацию за выдачей ГПЗУ с целью строительства двух многоэтажных жилых домов. Администрация ГПЗУ не выдала, эти действия также оспариваются сейчас в арбитражном суде. Добавим, что предполагаемый проект строительства одного многоэтажного дома на спорном участке оказался в распоряжении Накануне.RU.

При этом Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми уже отклонил жалобу главы Екатеринбурга Александра Высокинского, мэр пытался оспорить решение суда от 26 декабря 2018 г., по которому администрацию обязали предоставить земельный участок, расположенный на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, в собственность обществу "Промавтосервис".