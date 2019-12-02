Запуск фонтана в Шадринске в минусовую температуру был тестированием на гидравлику

Жители Шадринска в конце прошлой недели очень удивились тому, что в сквере Победы запустили новый фонтан. Люди в социальных сетях писали с возмущением, что никто в минусовую погоду фонтаны не запускает.

Однако Накануне.RU стало известно, что запуск фонтана был необходимой мерой.

"Проверили функционирование объекта. Это были гидравлические испытания. Дело в том, что подрядчиком выступила фирма из Барнаула, которая не уложилась в сроки из-за срывов в поставке материала. Сейчас работы закончены и новый фонтан откроют уже в теплую погоду. Необходимо было его проверить", - сообщил Накануне.RU источник в администрации Шадринска.

В пресс-службе правительства Курганской области эту информацию также подтвердили, отметив, что после тестирования воду слили, коммуникации просушили и законсервировали фонтан до весны. Все фильтры и насосы фонтана находятся под землей.

Жители Шадринска смогут увидеть новый фонтан в действии уже в апреле 2020 года.