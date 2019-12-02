На Среднем Урале медсестра больницы украла деньги у умирающего пациента

В уральском городе Березовский перед судом предстанет бывшая медсестра городской больницы. Ее обвиняют в хищении денег у находящегося в критическом состоянии пациента.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 8 октября этого года: 23-летняя девушка находилась на рабочем месте в блоке интенсивной терапии Березовской центральной городской больницы, куда вечером из терапевтического отделения направили находящегося в критическом состоянии пациента, а также передали принадлежащие ему вещи, в числе которых был сенсорный сотовый телефон. Через некоторое время его увезли в отделение реанимации.

После этого медсестра взяла вещи пациента, чтобы убрать их на хранение в сейф. Увидев, что на его телефон поступило сообщение от банка об остатке денежных средств на счете в сумме 4 тысячи 900 рублей, девушка разблокировала гаджет и перевела деньги на свой счет, однако сообщение об этой транзакции стереть из памяти телефона забыла.

В течение часа после хищения пациент скончался, а его вещи были переданы близким родственникам, которые и обнаружили факт перевода средств. Сестра предъявила претензии к сотруднице больницы, чьи данные отразились в сообщении от банка, которое она забыла стереть, однако медсестра отрицала свою причастность. Лишь после подачи заявления в полицию она во всем созналась, а затем уволилась из больницы.

Сейчас уголовное дело направлено в Березовский городской суд. Девушке грозит до шести лет колонии.