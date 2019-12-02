Названа оценочная стоимость строительства нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что эти средства не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений.

Так что если решение будет принято, то оно может быть реализовано только после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018–2027 годов.

Напомним, в середине лета 2017 года стало известно о том, что Россия займется созданием морского авианесущего комплекса. Его предусматривает указ президента "Основы государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 г.". Приоритетом сбалансированного развития ВМФ России в указе названо "недопущение исключительного превосходства над ним военно-морских сил США и других ведущих морских держав".

Ранее сообщалось, что новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 также смогут базироваться на новом авианосце при условии их "оморячивания", то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции.