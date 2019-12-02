В сети появился новый кадр со съемок второго "Аватара"

Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы. В честь этого в официальном твиттере проекта был опубликован кадр со съемок. На нем видно, что львиная доля действия в продолжении ленты будет происходить в воде.

"Это наш последний съемочный день в 2019 году. Посмотрите на это фото кормовой палубы "Морского дракона" ("Sea Dragon"), огромного корабля, внутри которого помещается множество других судов", - пишут авторы.

И действительно, на кадре видны катер и нечто вроде небольшой подводной лодки.

В комментариях пользователи спрашивают, скоро ли ждать трейлер нового фильма. Создатели второго "Аватара" честно признаются, что нескоро, но при этом обещают, что "не дадут скучать" поклонникам проекта в 2020 году, на который, в частности, намечен выход компьютерной игры по "Аватару".

Напомним, премьера "Аватар-2" перенесена на один год. В кинотеатрах ленту покажут 17 декабря 2021 года, хотя изначально планировалось в декабре 2020 года. Кроме того, позже на экраны выйдут и остальные части "Аватара" - вплоть до декабря 2027 года. Это связано с покупкой компании Walt Disney Studio большей части кино- и телевизионных активов 21st Century Fox.