18 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Съемки фильма Аватар-2 (2019) | Фото: twitter.com/officialavatar

В сети появился новый кадр со съемок второго "Аватара"

Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы. В честь этого в официальном твиттере проекта был опубликован кадр со съемок. На нем видно, что львиная доля действия в продолжении ленты будет происходить в воде.
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"Это наш последний съемочный день в 2019 году. Посмотрите на это фото кормовой палубы "Морского дракона" ("Sea Dragon"), огромного корабля, внутри которого помещается множество других судов", - пишут авторы.

И действительно, на кадре видны катер и нечто вроде небольшой подводной лодки.

Съемки фильма Аватар-2|Фото: twitter.com/officialavatar

В комментариях пользователи спрашивают, скоро ли ждать трейлер нового фильма. Создатели второго "Аватара" честно признаются, что нескоро, но при этом обещают, что "не дадут скучать" поклонникам проекта в 2020 году, на который, в частности, намечен выход компьютерной игры по "Аватару".

Напомним, премьера "Аватар-2" перенесена на один год. В кинотеатрах ленту покажут 17 декабря 2021 года, хотя изначально планировалось в декабре 2020 года. Кроме того, позже на экраны выйдут и остальные части "Аватара" - вплоть до декабря 2027 года. Это связано с покупкой компании Walt Disney Studio большей части кино- и телевизионных активов 21st Century Fox.

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В сети появился новый кадр со съемок второго "Аватара"

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Теги: аватар-2, съемки, корабль, дата выхода



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