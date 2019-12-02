На Южном Урале прокуратура проверит информацию о снижении зарплат учителям

Прокуратурой организована проверка информации о снижении заработной платы учителям школы № 1 в Верхнеуральске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц по исполнению трудового законодательства. Результаты проверки поставлены на контроль", - говорится в сообщении.

Напомним, учителя школы №1 в Верхнеуральске потребовали вернуть выплаты за проверку тетрадей на прежний уровень и заявили о готовности приостановить образовательный процесс. Об этом говорится в обращении педагогов к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, главе Верхнеуральского района Сергею Айбулатову и председателю собрания депутатов Ивану Машкину. По словам учителей, с 1 января 2020 года решением собрания депутатов понижается доплата за проверку тетрадей в среднем на 900 рублей.

В свою очередь власти Верхнеуральского района заявили, что заработная плата учителей с нового года не уменьшится и остановки учебного процесса не будет.