В Бурятии пьяный мужчина оставил замерзать в сугробе свою 3-летнюю родственницу

В Бурятии мужчина нашел в сугробе возле одного из СНТ 3-летнюю девочку - ребенок сильно замерз, был в одежде, но без обуви.

Сообщение об инциденте поступило в "дежурку" полиции в 9.00 1 декабря.

Девочку нашли на обочине дороги "Заиграево - Улан-Удэ", сообщили Накануне.RU в МВД Бурятии.

Девочку с переохлаждением отвезли в больницу. Позже оказалось, что ребенка в сугробе забыл ее 43-летний родственник, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.