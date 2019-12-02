Семьям людей, погибших в Забайкалье в аварии с автобусом, выплатят денежные компенсации

Семьям погибших и пострадавших в страшном ДТП в Забайкалье с участием пассажирского автобуса выплатят денежные компенсации - такое решение принял глава региона Александр Осипов, сообщает его пресс-служба.

За каждого погибшего дадут по 1 млн руб. За каждого тяжелого пострадавшего - 400 тыс. руб., за каждого пострадавшего, находящегося в состоянии средней степени тяжести - по 200 тыс. руб.

Напомним, сегодня в Сретенском районе региона объявлен траур по 19 погибшим - 1 декабря рейсовый автобус, перевозивший 43 человека, упал с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина.

Уже установлено, что документы на автобус были в порядке, машина постоянно использовалась для пассажирских перевозок. Автобус принадлежал частному предпринимателю, который неоднократно пренебрегал требованиями безопасности - он игнорировал инструктаж с водителями при приеме на работу, внутреннее оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок.