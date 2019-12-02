В Екатеринбурге начинается выдача памятных монет тем, кто выбирал площадку для собора

Фонд святой Екатерины начинает выдачу памятных монет тем, кто принял участие в общегородском опросе 13 октября по выбору площадки для строительства Собора святой великомученицы Екатерины к 300-летию уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в фонде, для тех, кому не досталось памятной монеты, в период с 3 по 8 декабря будут открыты специальные площадки, на которых организована выдача таких монет. Для удобства всех желающих с 3 по 7 декабря работают семь площадок в будни с 10:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 18:00. Подробности можно увидеть на сайте организации.

Монету можно получить на любой площадке, выбрав наиболее удобную. В воскресенье, 8 декабря, будет работать площадка по адресу ул. Московская, 25а, Центр НКО с 10:00 до 18:00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. По всем вопросам работает "горячая линия" Фонда святой Екатерины по телефону 312-12-35.

В Ленинском районе монеты можно получить по адресу:

- ул. Хохрякова, 104, в здании Библиотеки №1.

В Кировском районе:

- пр. Ленина, 70, в здании Библиотеки №17.

В Верх-Исетском районе:

- ул. Московская, 25а, Центр НКО.

В Октябрьском районе:

- ул. Мамина Сибиряка, 193, МБУК БЦ "Екатеринбург".

В Железнодорожном районе:

- ул. Свердлова, 25, в здании Библиотеки №14,

В Орджоникидзевском районе:

- ул. Старых Большевиков, 22, ЦК Эльмаш.

В Чкаловском районе:



- С 3 по 4 декабря в здании Библиотеки №31, пер. Ремесленный, 7.

Подробности на сайте святаяекатерина.рф.

Напомним, в середине октября были опубликованы окончательные результаты опроса горожан о месте строительства храма святой Екатерины.