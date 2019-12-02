18 Сентября 2020
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Общество Сибирский ФО В России
(2004) |

"Годами нас травят, и ничего не меняется": Жители Новокузнецка обратились к президенту с жалобой на грязный воздух

Петиция "За чистый воздух Новокузнецка", появившаяся в Сети после фото с анализатором воздуха с зашкаливающими показателями, уже набрала более 1,5 тысячи подписей.

Ранее бывший начальник управления по социальному развитию территории Центрального района Новокузнецка Рифат Федоров опубликовал в соцсетях фото анализатора.

"Прибор сегодня вечером показал максимально возможное значение 600 PM2.5. Максимальный показатель не опасный для здоровья это 25 PM2.5, - написал он. - Что происходит? Кто источник? Кто ответственный за наше здоровье? Может, конечно, мы и заслужили этим дышать, но наши дети нет".

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Добрый вечер Уважаемые Друзья! Передаю всем привет кто не успел уехать из города или хотя-бы купить очиститель воздуха домой. Прибор сегодня вечером показал максимально возможное значение 600 PM2.5. Максимальный показатель не опасный для здоровья это 25 PM2.5. Что происходит? Кто источник? Кто ответственный за наше здоровье? Может конечно мы и заслужили этим дышать, но наши дети нет! Выкладываю этот пост не с целью посеить панику, а с целью предупредить. Если нет возможности уехать из города - закройте окна, включите фильтр и не выходите из дома, сообщите друзьям и знакомым.

Публикация от Федоров Р.Г. (@rifat_gennadyevich)

Петиция адресована президенту Владимиру Путину, которого просят разобраться в данном вопросе.

"Наш город обкопали неимоверным количеством разрезов, с высоты птичьего полета Новокузнецк похож на луну! Годами нас травят, и ничего не меняется", - говорится в тексте петиции.

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов назвал активность горожан в данном вопросе "немного излишней", передает Regnum.

По его словам, работа по улучшению состояния воздуха "давно уже ведется и без всяких петиций".

Напомним, по данным Минприроды, Новокузнецк в 2018 году вошел в десятку экологически наиболее неблагополучных городов России.

В сентябре Минприроды опубликовало список городов с наиболее загрязненным воздухом, в котором более половины находятся в Сибири.

В конце 2018 года в Совете Федерации обсудили проблему загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. Поручение снизить в городах с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы дал президент РФ в майском указе. Во исполнение этого поручения разработан нацпроект "Экология".

Минприроды собирается улучшить экологическую обстановку путем реализации федерального проекта "Чистый воздух", включающего все комплексные планы.

"Пилотными" территориями проекта стали 12 городов - Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

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"Годами нас травят, и ничего не меняется": Жители Новокузнецка обратились к президенту с жалобой на грязный воздух

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Теги: новокузнецк, воздух, петиция, президент



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