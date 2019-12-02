"Годами нас травят, и ничего не меняется": Жители Новокузнецка обратились к президенту с жалобой на грязный воздух

Петиция "За чистый воздух Новокузнецка", появившаяся в Сети после фото с анализатором воздуха с зашкаливающими показателями, уже набрала более 1,5 тысячи подписей.

Ранее бывший начальник управления по социальному развитию территории Центрального района Новокузнецка Рифат Федоров опубликовал в соцсетях фото анализатора.

"Прибор сегодня вечером показал максимально возможное значение 600 PM2.5. Максимальный показатель не опасный для здоровья это 25 PM2.5, - написал он. - Что происходит? Кто источник? Кто ответственный за наше здоровье? Может, конечно, мы и заслужили этим дышать, но наши дети нет".

Петиция адресована президенту Владимиру Путину, которого просят разобраться в данном вопросе.

"Наш город обкопали неимоверным количеством разрезов, с высоты птичьего полета Новокузнецк похож на луну! Годами нас травят, и ничего не меняется", - говорится в тексте петиции.

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов назвал активность горожан в данном вопросе "немного излишней", передает Regnum.

По его словам, работа по улучшению состояния воздуха "давно уже ведется и без всяких петиций".

Напомним, по данным Минприроды, Новокузнецк в 2018 году вошел в десятку экологически наиболее неблагополучных городов России.

В сентябре Минприроды опубликовало список городов с наиболее загрязненным воздухом, в котором более половины находятся в Сибири.

В конце 2018 года в Совете Федерации обсудили проблему загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. Поручение снизить в городах с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы дал президент РФ в майском указе. Во исполнение этого поручения разработан нацпроект "Экология".

Минприроды собирается улучшить экологическую обстановку путем реализации федерального проекта "Чистый воздух", включающего все комплексные планы.

"Пилотными" территориями проекта стали 12 городов - Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.