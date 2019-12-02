18 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
администрация Челябинска (2016) | Фото:http://inmarkon.ru/

В Челябинские ушел в отставку начальник управления ЖКХ

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Дмитрий Петров поджал в отставку.

Чиновник написал заявление по собственному желанию. Об этом на аппаратном совещании сообщила глава города Наталья Котова.

Исполнять обязанности руководителя управления ЖКХ будет замначальника Антон Корепанов.

Напомним, в ноябре уволились заместители главы Челябинска Елена Мурзина и Евгений Шинин. Они назначены советниками главы на общественных началах. Исполняет обязанности заместителя главы города по экономике и финансам Ирина Кузнецова, которая возглавляет городской комитет финансов, а и.о. заместителя главы города, руководителя аппарата назначен начальник управления организационной и контрольной работы Валерий Смирнов.

В настоящий момент структура мэрии пересматривается. Проект планируется внести в гордуму уже на этой неделе.

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В Челябинские ушел в отставку начальник управления ЖКХ

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Теги: отставка, Дмитрий Петров, Наталья Котова,



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