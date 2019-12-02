В Перми санврачи опровергли вспышку острой кишечной инфекции в гимназии №5

Санврачи, департамент образования и министерство здравоохранения проверили информацию о том, что ученики пермской гимназии №5 заболели острой кишечной инфекцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

"В ноябре информация из больниц Перми о том, что к ним поступили ученики этой школы с острой кишечной инфекцией, не поступала. По данным медицинской организации, которая обслуживает школу, в начальных классах и среднем звене гимназии есть случаи ОРВИ", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 16-17 ноября пострадали посетители кафе"O-fit" (улица Мира, 41) и кафе "Овсянка" (улица Ленина, 26). После употребления готовых блюд, купленных в этих заведениях, медики нашли в анализах 35 пострадавших ДНК Salmonella. Они госпитализированы в инфекционные стационары Перми. Краевые управление Роспотребнадзора и минздрав начали санитарно-эпидемиологическое расследование, отобрали пробы воды, продуктов и сырья. Выявлены различные нарушения санитарного законодательства. Деятельность упомянутых предприятий общественного питания приостановлена.