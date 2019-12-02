В России начала действовать обязательная цифровая маркировка духов, шин и фототехники

В России начали действовать правила по обязательной цифровой маркировки парфюмерии, шин и покрышек, а также нескольких групп товаров легкой промышленности и фотоаппаратов, передает "Интерфакс".

Отрасли, переходящие к обязательной маркировке, вместе с оператором ЦРПТ и Минпромторгом определили правила функционирования процесса, оптимальные способы нанесения и прослеживания цифровых кодов DataMatrix.

После того, как маркированная продукция начнет поступать в магазины, покупатели смогут с помощью смартфона получить полную достоверную информацию о товаре.

Пилотный проект по маркировке духов проходил с 1 июля 2019 года, по маркировке фотоаппаратов - с 16 мая 2019 года, в шинной отрасли - с 20 июня 2019 года. В тестовом режиме велась работа с представителями легкой промышленности.