18 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
коллектор коллекторы долг долги (2016) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тысяч: они требовали от мужчины расплатиться по долгам его умершей жены

В Екатеринбурге оштрафована коллекторская организация. Ее сотрудники требовали от мужчины расплатиться по долгам его скончавшейся жены.
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Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, речь идет об ООО "Национальная служба взыскания". К приставам обратился житель уральской столицы, который рассказал, что долговые обязательства у него отсутствуют, однако между его усопшей женой и банком был заключен кредитный договор. При этом в качестве созаемщика или поручителя при заключении кредитного договора его супругой мужчина не участвовал, но с декабря 2018 года ему стали поступать телефонные звонки от сотрудников ООО "НСВ", которые требовали погасить просроченную задолженность.

Екатеринбуржец неоднократно отвечал, что супруга умерла, но звонки и смс-сообщения не прекратились. Тогда он обратился в УФССП. Ведомство провело проверку и обнаружило нарушения в деятельности коллекторской организации.

По результатам проведенной внеплановой документарной проверки ООО "НСВ" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тысяч: они требовали от мужчины расплатиться по долгам его умершей жены

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Теги: коллекторы, штраф, долги, Екатеринбург



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