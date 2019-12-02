В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 100 тысяч: они требовали от мужчины расплатиться по долгам его умершей жены

В Екатеринбурге оштрафована коллекторская организация. Ее сотрудники требовали от мужчины расплатиться по долгам его скончавшейся жены.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, речь идет об ООО "Национальная служба взыскания". К приставам обратился житель уральской столицы, который рассказал, что долговые обязательства у него отсутствуют, однако между его усопшей женой и банком был заключен кредитный договор. При этом в качестве созаемщика или поручителя при заключении кредитного договора его супругой мужчина не участвовал, но с декабря 2018 года ему стали поступать телефонные звонки от сотрудников ООО "НСВ", которые требовали погасить просроченную задолженность.

Екатеринбуржец неоднократно отвечал, что супруга умерла, но звонки и смс-сообщения не прекратились. Тогда он обратился в УФССП. Ведомство провело проверку и обнаружило нарушения в деятельности коллекторской организации.

По результатам проведенной внеплановой документарной проверки ООО "НСВ" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей.