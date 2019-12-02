Текслер назначил исполняющего обязанности первого замминистра экологии Южного Урала

Губернатор Алексей Текслер назначил Игоря Гилева и.о. первого замминистра экологии Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Назначить исполняющим обязанности первого заместителя Министра экологии Челябинской области Гилева Игоря Юрьевича на условиях срочного служебного контракта с установлением должностного оклада по временно замещаемой должности и выплатой надбавок, установленных по временно замещаемой должности", - говорится в документе.

Известно, что в Гилев займется контролем за исполнением показателей национального проекта "Экология".

"В частности, Игорь Юрьевич будет курировать работу по реализации предприятиями соглашений, направленных на модернизацию производств и снижение их негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, вопросы разработки экологического стандарта Челябинской области также будут закреплены за новым руководителем", - рассказали в пресс-службе министерства.

Добавим, что ранее Игорь Гилев работал в АО "Полюс" (Красноярск).