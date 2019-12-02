США готовят "санкционный трюк" против участников "Северного потока-2"

США готовят "санкционный трюк" против российского газопровода "Северный поток - 2", пишет Bild.

Меры планируют ввести против европейских компаний - участниц проекта. Немецкий таблоид отмечает, что для разработки полноценного законопроекта о санкциях недостаточно. Ввести ограничения планируют до католического Рождества.

Суть "трюка" заключается в том, что ограничения против европейских партнеров "Газпрома" должны войти в закон о военном бюджете США на следующий год.

Как отмечает издание, вмешательство Соединенных Штатов может поставить проект под угрозу срыва, пишет Regnum.

В мае министр энергетики США Рик Перри подтвердил планы американцев ввести санкции против участников строительства газопровода "Северный поток-2". О планах американской администрации министр рассказал во время своего выступления в Киеве.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем призвал остановить "Северный поток-2".