Португалия выиграла чемпионат мира по пляжному футболу, у России — "бронза"

В решающем матче, который завершился накануне в Парагвае, португальцы обыграли команду Италии со счётом 6:4.

Для португальской сборной это третья победа в истории. По данному показателю эта европейская сборная уступает только сборной Бразилии, у которой 14 наград высшего достоинства, отмечает портал championat.com.

Parabéns, Portugal! 👏🇵🇹 You are #BeachSoccerWC champions 🏆 pic.twitter.com/6E0lGzRJof

Отметим, что ранее в матче за третье место двукратный чемпион мира сборная Россия выиграла сборную Японии со счётом 5:4. Это вторая "бронза" для нашей команды на мировых первенствах (после 2015 года).

Here's how the final bracket of the #BeachSoccerWC Paraguay 2019 knockout stage looks 🏖⚽️🇵🇾



1. 🇵🇹 Portugal

2. 🇮🇹 Italy

3. 🇷🇺 Russia

4. 🇯🇵 Japan pic.twitter.com/QGCHw5Qt5G