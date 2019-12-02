В Брянской области утонули трое школьников – катались на коньках на тонком льду реки

В Брянской области утонули трое школьников – 11,12 и 13 лет. По предварительным данным, дети катались на коньках на неокрепшем льду реки Ипуть.

Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"Предварительной причиной трагедии явился выход несовершеннолетних на неокрепший лёд реки. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводится расследование", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

Местные СМИ сообщают, что утонувшие – жившие в городе Сураж школьники, они решили покататься на коньках.