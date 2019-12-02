18 Сентября 2020
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Надежда Колбина (2019) | Фото: vk.com/ЧП Нижний Тагил

Найдена жительница Челябинска, которая уехала в командировку в Нижний Тагил и исчезла

В Свердловской области нашли пропавшую жительницу Челябинска, которая отправилась в командировку и исчезла.

Напомним, разыскивалась 34-летняя Надежда Колбина. О ее местонахождении ничего не было известно с 24 ноября. По данным родственников женщины, она отправилась в командировку из Челябинска в Нижний Тагил, а затем неожиданно перестала выходить на связь.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", Надежда найдена.

"Найдена, жива! Всем спасибо за помощь!", - говорится в сообщении поисковиков.

Подробности в поисковом отряде раскрывать не стали.

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Найдена жительница Челябинска, которая уехала в командировку в Нижний Тагил и исчезла

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Теги: Челябинск, Нижний Тагил, розыск, командировка



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Ранее 28.11.2019 10:26 Мск Жительница Челябинска уехала в командировку в Нижний Тагил и исчезла

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