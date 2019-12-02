Найдена жительница Челябинска, которая уехала в командировку в Нижний Тагил и исчезла
В Свердловской области нашли пропавшую жительницу Челябинска, которая отправилась в командировку и исчезла.
Напомним, разыскивалась 34-летняя Надежда Колбина. О ее местонахождении ничего не было известно с 24 ноября. По данным родственников женщины, она отправилась в командировку из Челябинска в Нижний Тагил, а затем неожиданно перестала выходить на связь.
Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", Надежда найдена.
"Найдена, жива! Всем спасибо за помощь!", - говорится в сообщении поисковиков.
Подробности в поисковом отряде раскрывать не стали.