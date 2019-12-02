В деле об участке над станцией "Бажовская" точку ставить рано: возможны новые судебные иски

Судьба спорного земельного участка, под которым находится недостроенная станция метро "Бажовская", может решиться уже в эту пятницу. По итогам сегодняшнего заседания в деле был объявлен перерыв до 6 декабря. Ожидается, что оно станет заключительным, участники дела - компания "Промавтосервис" и администрация Екатеринбурга представили все свои аргументы. Сейчас сторонам необходимо время для того, чтобы ознакомиться с представленными доводами.

Однако, сам факт того, что заседание будет итоговым, не означает, что в деле будет поставлена точка – как сегодня стало известно, прокуратура города Екатеринбурга подготовила рапорт с ходатайством о возбуждении уголовного дела из-за возможной подделки кадастровых документов участка над станцией метро "Бажовская", передает корреспондент Накануне.RU.

На сегодняшнем заседании начальник юридического отдела департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Евгения Рожок попросила приобщить к делу выпуск газеты "Вечерний Екатеринбург" от 26 сентября 2014 года. В этой газете было опубликовано постановление главы города, на основе которого частники и получили доступ к земельному участку. В частности, там сообщалось, что разрешенным видом использования участка является размещение автостоянки на 280 машиномест.

Однако в кадастровом паспорте указан другой вид разрешенного вида использования - обслуживание автотранспорта. Было сказано, что представители "Промавтосервис" получили выписку из ЕГРН с пометкой "Обслуживание автотранспортных средств", ввели в заблуждение чиновников и получили разрешение на строительство. Представители мэрии утверждают, что якобы имеет место подлог документа.

"Было установлено, что фактически существуют два постановления главы города Екатеринбурга с аналогичным номером 2830, - пояснила прокурор, - в соответствии с которым заключено дополнительное соглашение, которое предоставило право ответчику возвести на спорном земельном участке объект капитального строительства и установлен вид разрешенного использования - "обслуживание автотранспорта". Соответствующие постановления должны быть официально опубликованы. В "Вечернем Екатеринбурге" опубликовано иное постановление, и в архиве администрации также опубликовано иное постановление - в котором указан вид разрешенного использования - организация автостоянки. Нами подготовлен рапорт на имя прокурора области. Мы полагаем, что соответствующие действия со стороны должностных лиц кадастровой палаты, со стороны лиц, представивших заявление, на основании которого был изменен вид разрешенного использования, подлежат уголовно-правовой оценке".

Также в зале суда представители мэрии отметили, что даже если бы вид разрешенного использования был "обслуживание автотранспорта", строительство объекта было бы незаконным, поскольку этот вид разрешенного строительства предполагает строительство гаражей, автостоянки, парковки, но никак не выставочного центра, который в конечном итоге был построен.

Представители компании "Промавтосервис" заявили, что на каждом процессе слышат одни и те же доводы и поинтересовались будут ли в данном процессе ставиться вопросы по расположению метро и границ недропользователя. Рожок парировала, что ключевым вопросом является то, что земельный участок никогда не предоставлялся для строительства объекта, а все остальные нарушения (при выдаче разрешения на строительство, нарушение закона о недрах, возведение объекта без согласия с метрополитеном) - вторичные.

Ответчик также попросил приобщить к делу показания кадастрового инженера, который заявил, что граница горного отвода находится в 83 метрах от границы участка.

"Наша задача была определить местоположение указанного объекта относительно полосы горного отвода. Наша компания заказала официальный перерасчет координат в специализированной организации "Уралаэрогеодезия", - пояснил специалист. Представитель администрации поинтересовалась, кто предоставил им координаты, которые являются секретной информацией. Специалист заявил, что исходные данные были предоставлены заказчиком - компанией "Промавтосервис". Ответчик, в свою очередь, заявил, что исходные данные получил из материалов рассматриваемого дела. В мэрии отметили, что данные координаты являются примерными. Третьим ходатайством "Промавтосервис" вновь стала просьба предоставить информацию об осях и координатах метро.

Минстрой и "Промавтосервис" также попросили приобщить к делу ряд документов, запросы и ответы в "Уралгипротранс", "Ростехнадзор", "Метрополитен", мэрию - проекты выходов и входов станции "Бажовская" и местоположения линии метро, а также информацию об уже выполненном объеме работ по строительству станции. В мэрии заявили, что минстрой пытается ввести суд в заблуждение и увести от рассмотрения дела.

"Почему мы должны доказывать наши планы по развитию метрополитена? Это наш земельный участок. Собственность города Екатеринбурга. И как мы хотим его использовать - так и будем. В планах - да. Но почему мы сейчас должны доказывать, что нам нужен этот участок, чтобы развивался метрополитен, оттого, что кто-то когда-то сказал, что не будет метро. Будет! Но позже. Мы собственники земельного участка. У нас украли этот земельный участок. Может, мы памятник метрополитену захотим поставить? Это наше право! Мы собственники!" - заявила Рожок.

Мэрия ходатайствовала о вызове представителей кадастровой палаты, чтобы те объяснили причины расхождения в документах. Однако ходатайство было отклонено. Суд посчитал требование избыточным. Требования минстроя и "Промавтосервис" также были отклонены.

"Основной пункт договора аренды остался неизменным – без права капитального строительства. Его никто не менял. Но, несмотря на это, минстрой дает разрешение на строительство, и компания строит объект. Сегодня мы пытались доказать суду, что в кадастровом деле содержится подложное постановление. Мы полагаем, что оно подложное, поскольку администрация принимала другое постановление. В нем четко указано, что участок предоставлен для организации автопарковки. Но почему-то в кадастровом деле от этой же даты, с этим же номером, содержится совершенно иное постановление, очень плохого качества. Мы хотели, чтобы суд пригласил представителя Росреестра, кадастровой палаты, чтобы узнать, как это постановление, на какой стадии истории развития этого участка появилось. Потому что администрация таких постановлений не издавала. Кто его туда положил? Кадастровый инженер? Или ответчик? Откуда оно взялось?" - сообщила Евгения Рожок корреспонденту Накануне.RU уже после заседания.

В случае, если уголовное дело о подлоге все же будет возбуждено, мэрия вновь попытается оспорить решение суда от 26 декабря 2018 г., по которому администрацию обязали предоставить земельный участок, расположенный на пересечении улиц 8 Марта и Большакова, в собственность обществу "Промавтосервис", в связи "с новыми обстоятельствами".

Напомним, ранее Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми уже отклонил жалобу главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Глава города вмешался в судебный процесс уже после того, как все процессуальные сроки были упущены. Из-за того, что мэрия фактически "проспала" возможность своевременно оспорить решение суда, была проведена внутренняя проверка. Ранее Евгения Рожок уже говорила о ней, не давая пояснения по ее итогам. Сегодня представитель администрации довела до сведения СМИ итоги этой проверки.

"Была проведена проверка по факту отсутствия апелляционного оспаривания решения суда. Ответственный сотрудник уволен. Я ознакомилась с материалами дела. Была поражена. Все судебное заседание длилось 15 минут. От администрации города не было представлено ни одного постановления, которое бы подтверждало, что земельный участок предоставлялся без права строительства", - прокомментировала Рожок.

Напомним, мэрия судится с компанией "Промавтосервис" и пытается добиться расторжения договора аренды земельного участка, расположенного на пересечении улиц 8 Марта и Большакова - здесь под землей законсервирована почти завершенная станция метро "Бажовская". Также администрация требует признать недействительным договор купли-продажи участка. Его стоимость составляла более 90 млн руб., однако по договору участок был продан за 15% от кадастровой стоимости - 12,5 млн руб. Эти деньги, согласно информации, указанной в исковом заявлении, мэрия пытается вернуть.

Как заявляли представители администрации города, целью завладения участком на самом деле является не эксплуатация построенной там автостоянки, а строительство многоэтажного жилого дома - компания обращалась в администрацию за выдачей ГПЗУ с целью строительства двух многоэтажных жилых домов. Администрация ГПЗУ не выдала, эти действия также оспариваются сейчас в арбитражном суде. Добавим, что предполагаемый проект строительства одного многоэтажного дома на спорном участке оказался в распоряжении Накануне.RU.