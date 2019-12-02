18 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Юлия Михалкова (2019) | Фото: instagram.com/mihalkova

Стало известно, куда ушла Юлия Михалкова из "Уральских пельменей"

Звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова (36) объявила в конце октября, что покинула команду, с которой работала много лет. Некоторое время она держала интригу по поводу своего нового места работы. И вот, наконец, решила приоткрыть завесу тайны.

В Instagram Юлия пишет: "Сенсация! Начинаю отвечать на вопрос: "Куда ушла Михалкова"? Так воооот! Вместе с супер командой АМиК, СТС и несравненным Михаилом Галустяном мы начинаем новый сезон ДЕТСКОГО КВН! К нам приехали сотни суперталантливых, мегасмешных и экстразаводных ребят со всей России. Из мегаполисов, городов и маленьких городочков, из районов, сел и деревенек размером меньше Московского Кремля!". Михалкова также опубликовала фотографии с детьми из разных команд.

Юлия Михалкова|Фото: instagram.com/mihalkova

"Для меня счастье работать с этими юными дарованиями, поддерживать и вдохновлять перед выходом на сцену – возможно, самым главным выходом в их творческой жизни! Дети показывают чистый, свежий юмор: даже я смеялась до слез", - признается Михалкова.

Ранее звезда рассказала, что планирует создавать собственное "шок-шоу с интеллигентным юмором", снимает кулинарную передачу и монтирует "острый видео-проект в интернете".

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Стало известно, куда ушла Юлия Михалкова из "Уральских пельменей"

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Теги: юлия михалкова, уральские пельмени, квн, стс



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