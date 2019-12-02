18 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале осудили представителя Минобороны РФ, который передавал взятки уполномоченному за госприемку изделий ОПК

В Миассе суд приговорил к 3 годам в колонии строгого режима представителя Минобороны России, который был посредником при передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса.

Также ему назначен штраф в 6 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудника Минобороны задержали работники ФСБ еще в феврале этого года. В суде было доказано, что с 2013 года осужденный каждый месяц был посредником при передаче взяток. Фигурируемые суммы - от 300 до 750 тыс. руб. Деньги эти были от коммерческих фирм - за общее покровительство деятельности организации при исполнении гособоронзаказа.

Всего же сумма взяток достигла 27 млн руб.

Сам уполномоченный за госприемку также получил срок в колонии строгого режима - 5,5 лет со штрафом в 28,8 млн руб.

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На Южном Урале осудили представителя Минобороны РФ, который передавал взятки уполномоченному за госприемку изделий ОПК

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Теги: Миасс, суд, ФСБ, гособоронзаказ, взятка



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