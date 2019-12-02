Историка Соколова поместили в психиатрическую больницу СИЗО "Бутырка"

Обвиняемый в убийстве аспирантки экс-доцент СПбГУ Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО "Бутырка".

Как сообщалось, историка перевезли из петербургского СИЗО "Кресты" в Москву для проведения экспертизы.

Как рассказала "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, Соколова поместили в двухместную камеру.

Меркачева добавила, что обвиняемый очень много читает, и "в целом его все устраивает", но он "хочет обратно в Питер".

Ранее адвокат Соколова сообщал, что психиатрическое освидетельствование пройдет в НИИ имени Сербского. Соколов пробудет там до конца года.

Защитник Александр Почуев заявил, что ученый "находится в состоянии глубокого смятения и раскаяния". Он активно сотрудничает со следствием, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что дело историка из СПбГУ Олега Соколова, которого обвинили в убийстве 24-летней аспирантки и возлюбленной, передали в Центральный аппарат Следственного комитета.

Напомним, пара состояла в романтических отношениях. 9 ноября Соколова достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.