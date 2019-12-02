18 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
(2019) | Фото: пресс-служба регионального отделения &quot;ЕР&quot;

"Новые" "единороссы" в Челябинске пошли в народ

В Челябинске члены президиума регионального отделения партии "Единая Россия", избранные в руководящие органы буквально в ноябре, провели первые приемы населения. Среди отметившихся личными встречами – заместитель губернатора Анатолий Векшин, глава администрации Челябинска Наталья Котова, партийный функционер Александр Мотовилов, передает корреспондент Накануне.RU.

К недавно ставшему "единороссом" Векшину, в общем-то, ожидаемо обратились с просьбами отремонтировать ФАП в деревне Погудино Челябинской области. В населенном пункте проживает около 200 жителей, ближайшее медучреждение находится в 40 километрах. Цена вопроса – 160 тыс. рублей. Сообщается, что Векшин поручил областному минздраву проработать вопрос.

Депутат из поселка Есаульский Сосновского района Людмила Окольникова попросила замгубернатора разобраться с вопросом о ремонте дорог сразу на нескольких улицах. При этом, как уточнила депутат, ремонт был в программах и планировался на 2018-2019 гг., но, по каким-то причинам, не было сделано ничего. Векшин пообещал разобраться в проблеме после изучения документов.

Ветеран хоккейной команды из Усть-Катава попросил увеличить финансирование на возведение в городе ФОКа, спортивного объекта с отоплением, раздевалками и т.д. Выделенная ранее сумма в 56 млн рублей не предусматривает каких-то удобств для занятий спортом кроме собственно возведения крытой площадки. И здесь заместителю губернатора пришлось пообещать "вникнуть и разобраться".

"Думаю, любые вопросы можно решить, главное, изучить юридическую и техническую сторону вопроса, возможности по финансированию. У нас волшебной палочки нет, но при должном подходе варианты решения проблемы всегда можно найти. Подключим к задаче региональные ведомства, частных инвесторов. Будем рассматривать со всех сторон проблему и решать ее", - приводит пресс-служба южноуральской "ЕР" комментарий Векшина по итогам личного приема.

Остается непонятным, почему все перечисленные и многие другие, не упомянутые здесь проблемы, но поднятые в ходе личного приема, невозможно решать так сказать в рабочем порядке и в рамках полномочий собственно чиновников? В конце концов и заместитель губернатора, и глава Челябинска обладают гораздо большими возможностями как собственно представители исполнительной власти, нежели как функционеры, пусть даже на руководящих постах, в партии.

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"Новые" "единороссы" в Челябинске пошли в народ

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Теги: Анатолий Векшин, Наталья Котова, Александр Мотовилов, "Единая Россия", прием граждан



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