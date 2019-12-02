В Челябинске конгресс-холл на берегу реки Миасс закроют защитным контуром от атмосферных осадков

В Челябинске ищут подрядчика для выполнения работ по устройству защитного контура от атмосферных осадков общественно-делового центра на берегу реки Миасс. Документация о проведении конкурентных переговоров опубликована на сайте хозпартнерства "Конгресс-холл", передает корреспондент Накануне.RU.

К работам нужно приступить со дня заключения договора и завершить их не позднее 15 декабря.

Начальная цена договора не установлена, ее должен были определить заказчик на основании анализа поступивших заявок. Однако не одной заявки подано не было и конкурентные переговоры были признаны несостоявшимися. Теперь выбор поставщика может определяться путем закупки у единственного поставщика.

Напомним, 19 июля по итогам визита Владимира Путина на Южный Урал стало известно, что Челябинск лишается права единолично принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году, теперь они пройдут в Санкт-Петербурге, но Челябинску оставили часть мероприятий. Конгресс-холл на берегу реки Миасс первоначально планировался как основная площадка саммитов, но потом стал резервной. А после назначения Алексея Текслера на пост врио главы региона проект был фактически заморожен. При этом уставный капитал партнерства, курирующего стройку, составляет 7,5 млрд руб., эти деньги были выделены из бюджета региона при Борисе Дубровском.