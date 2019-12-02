В Киеве неизвестные устроили покушение на известного бизнесмена, застрелив его 3-летнего сына
В центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник известного бизнесмена и депутата облсовета от партии Порошенко Вячеслава Соболева, пишет издание "Информатор".
При покушении был убит 3-летний сын Соболева, сам депутат также получил ранение.
Инцидент произошел 1 декабря, мальчик погиб на месте от огнестрельного ранения. Соболев уже официально подтвердил информацию.
Депутат отметил, что пока не знает кому была бы выгодна его смерть.