В Киеве неизвестные устроили покушение на известного бизнесмена, застрелив его 3-летнего сына

В центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник известного бизнесмена и депутата облсовета от партии Порошенко Вячеслава Соболева, пишет издание "Информатор".

При покушении был убит 3-летний сын Соболева, сам депутат также получил ранение.

Инцидент произошел 1 декабря, мальчик погиб на месте от огнестрельного ранения. Соболев уже официально подтвердил информацию.

Депутат отметил, что пока не знает кому была бы выгодна его смерть.