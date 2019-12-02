Ростех хочет создать крупнейшего оператора санитарной авиации

Ростех получил контроль в компании "Национальная служба санитарной авиации" (НССА). Ранее у госкорпорации в НССА было 25%, пишут "Ведомости".

По данным издания, компания должна была получить 150 санитарных вертолетов в 2019-2021 годах, но в 2019 году получила только восемь (НССА не смогла получить кредиты от банков на покупку техники из-за высоких рисков). Восемь машин поставила "дочка" Ростеха "Нацпромлизинг", которая до сих пор не заплатила за партию стоимостью около 2,5 млрд руб.

Теперь, по словам представителя Ростеха, финанасированием НССА займется "РТ-финанс" ("дочка" Ростеха), лизинг предоставит тоже "дочка" Ростеха – "Авиакапитал-сервис".

С парком в 150 вертолетов НССА стала бы вторым по величине вертолетным оператором в России. Первое место занимает Utair с 207-ю машинами (с учетом дочерних иностранных компаний – около 320), а на втором месте в России сейчас "Газпром-авиа" с 71 вертолетом.