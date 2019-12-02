ХК "Молот-Прикамье" вновь копит долги за аренду Дворца спорта

"Центр спортивной подготовки" Пермского края подал иск к ХК "Молот-Прикамье" о взыскании 1,4 млн руб. Как стало известно Накануне.RU, хоккейный клуб задолжал центру за аренду и услуги спортсооружения за 2018 г.

В настоящий момент судебное разбирательство отложено до 20 декабря.

Напомним, 1 ноября 2017 г. краевое министерство спорта и "Мотовилихинские заводы" договорились о передаче дворца спорта в аренду на 11 месяцев подконтрольного краевому министерству Центра спортивной подготовки.

Из-за тяжелой финансовой ситуации у клуба и раньше возникали проблемы с оплатой. Так, в октябре 2017 г. энергетики отключили свет в универсальном дворце спорта "Молот" - домашней арене хоккейной команды Пермского края "Молот-Прикамье". Дворец задолжал "Пермэнергосбыту" 2 млн руб. Проблему "в ручном режиме" решало краевое министерство спорта.

Добавим также, что весной этого года прежнее руководство клуба, включая тренеров, было отправлено в отставку. Такое решение было принято из-за того, что минувший сезон стал самым провальным в истории пермского клуба. ХК "Молот-Прикамье" занял лишь 27-е место из 29 возможных в чемпионате ВХЛ. Во время мартовского прямого эфира в Instagram, губернатор Прикамья Максим Решетников сообщил, что власти края берут под контроль ситуацию с клубом.