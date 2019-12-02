18 Сентября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: www.rg.ru

Минюст предлагает ужесточить санкции за задержку зарплат

В Министерстве юстиции предложили приравнять количество штрафов за задержку зарплаты к числу работников, которые ее не получили. Об этом сообщают "Известия".

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.

Если Верховный суд согласится с логикой ведомства, то в последнем примере, по данным издания, штраф увеличится до 50 миллионов рублей.

Напомним, еще в 2017 году президент РФ Владимир Путин пообещал "дать сигналы" правоохранительным органам разобраться с задержками выплат зарплат в стране.

Президент также подчеркнул необходимость усиления нормативной базы в данном направлении и призвал уделять этой проблеме больше внимания.

Однако проблема остается. Так, в Югре бизнесмен, накопивший долги в 44 млн, избежал уголовной ответственности за невыплату зарплаты.

Предприниматель Игорь Орлов, претендовавший в 2016 г. на пост главы Сургутского района, оказался работодателем, не платившим деньги подчиненным. Он попал за это под "уголовку", однако в суде дело прекратили.

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Минюст предлагает ужесточить санкции за задержку зарплат

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Теги: минюст, задержка зарплат



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