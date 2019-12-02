СМИ: Денежные переводы из России в Таджикистан могут быть остановлены 3 декабря

С 3 декабря могут быть остановлены денежные переводы из России в Таджикистан. Последний является вторым по объему рынок денежных переводов из России, он уступает лишь Узбекистану. За 2018 год объем денежных переводов без открытия счета составил, по данным ЦБ, $2,55 млрд, за первый квартал 2019 года — $462 млн, пишет "Коммерсант".

Причиной остановки переводов может быть отсутствие договоренности между финансовыми регуляторами двух стран. Так, Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан, подключение не завершил. Будут ли российские финансовые власти применять ответные меры, пока неизвестно, но такое право у них есть.