На Среднем Урале найдено тело мужчины, пропавшего летом на реке Лозьва

На Среднем Урале найдено тело мужчины. Предположительно, это один из тех, кто без вести пропал летом этого года.

Напомним, в конце июля на реке Лозьва перевернулась лодка, в которой находились пять человек. Ранее были обнаружены тела троих из них, но поиски мужчины и ребенка результата не принесли. Недавно следователи выступили с обращением ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавших.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сигнал об обнаружении тела неустановленного мужчины поступил от охотников. По словам руководителя следственного отдела по городу Ивдель Олега Семенова, его нашли в 15 км от поселка Харпия на берегу реки Лозьва.

"Процедура опознания пока не проведена, в настоящее время следователем СКР и полицейскими проводятся мероприятия по установлению личности мужчины", - добавил Семенов.

Тело ребенка пока не найдено. Поиски продолжаются.