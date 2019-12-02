18 Сентября 2020
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Россия США (2013) | Фото:

Горбачев предупредил об угрозе перехода к войне с США

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил о недопустимости возврата к временам холодной войны между РФ и США.

По словам политика, решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – первый шаг к разрушению того, "что нельзя разрушить ни в коем случае".

В интервью CNN Горбачев сказал, что выход из ДРМСД означает возврат к холодной войне, которая может оказаться и горячей. Экс-президент напомнил, что Россия формально не вышла из договора и можно надеется на сохранение всех договоренностей с США по вопросам разоружения, сообщают "Ведомости".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Пекин, где выступил на пленарном заседании Сяншаньского форума. В ходе своего выступления Шойгу поделился своим видением выхода Соединённых Штатов из ДРСМД. По его словам, это было сделано, чтобы открыто разрабатывать и создавать ракеты для сдерживания России и Китая.

"Своими действиями США разрушают глобальную систему безопасности, долгое время обеспечивавшую баланс сил во всём мире", – приводит Infox слова министра.

Напомним, на фоне выхода из ДРСМД в Пентагоне задумались о том, какое оружие будет более эффективным против Китая - авианосцы или ракеты.

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Горбачев предупредил об угрозе перехода к войне с США

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Теги: Горбачев, ДРСМД, США



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