В России появится радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Вдоль границ РФ создадут сплошное радиолокационное поле, которое позволит своевременно фиксировать пуски крылатых ракет, полеты боевой авиации и других воздушных целей.

Сейчас в стране действует сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. Новая система будет аналогична действующей. Новая РЛС способна обнаружить стелс-самолеты на расстоянии в три тысячи километров, сообщает РИА "Новости".

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Необычное свечение в небе вечером 28 ноября наблюдали жители нескольких регионов России, в том числе и Челябинской области.

"28 ноября 2019 года с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.