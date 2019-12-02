В Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

2 декабря - день траура в Сретенском районе Забайкалья, где произошла автоавария, в которой погибли 19 человек.

Рейсовый автобус, перевозивший 43 человек, упал с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина.

Как сообщалось ранее, документы на упавший с моста в Забайкальском крае автобус были в порядке, машина постоянно использовалась для пассажирских перевозок, заявил губернатор региона Александр Осипов.

По его словам, на мосту, где произошёло ДТП, было "исправное металлическое ограждение, высокое бордюрное ограждение пешеходной части моста".Автобус принадлежал частному предпринимателю. Автоперевозчик неоднократно пренебрегал требованиями безопасности, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В частности, он игнорировал инструктаж с водителями при приеме на работу, внутреннее оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок, а контроль технического состояния транспорта проводили непрофессионалы.