В Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Дальневосточный ФО
(2019) | Фото: форум Утро

В Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

2 декабря - день траура в Сретенском районе Забайкалья, где произошла автоавария, в которой погибли 19 человек.

Рейсовый автобус, перевозивший 43 человек, упал с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина.

Как сообщалось ранее, документы на упавший с моста в Забайкальском крае автобус были в порядке, машина постоянно использовалась для пассажирских перевозок, заявил губернатор региона Александр Осипов.

По его словам, на мосту, где произошёло ДТП, было "исправное металлическое ограждение, высокое бордюрное ограждение пешеходной части моста".Автобус принадлежал частному предпринимателю. Автоперевозчик неоднократно пренебрегал требованиями безопасности, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В частности, он игнорировал инструктаж с водителями при приеме на работу, внутреннее оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок, а контроль технического состояния транспорта проводили непрофессионалы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Забайкалье, автобус, ДТП



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.12.2019 08:17 Мск Число пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло
Ранее 04.12.2019 11:15 Мск Перевозчику, чей автобус разбился в Забайкалье, продлили срок задержания
Ранее 02.12.2019 10:35 Мск Врачи смогли спасти ребенка беременной пассажирки автобуса, упавшего с моста
Ранее 02.12.2019 09:19 Мск Семьям людей, погибших в Забайкалье в аварии с автобусом, выплатят денежные компенсации

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.12.2019 00:01 Мск Глава Забайкалья: Документы на попавший в ДТП автобус были в порядке
Ранее 01.12.2019 18:25 Мск Перевозчик, обслуживавший маршрут упавшего с моста автобуса, работал с нарушениями
Ранее 01.12.2019 14:27 Мск Всех выживших пассажиров достали из автобуса, упавшего с моста в Забайкальском крае
Ранее 01.12.2019 13:06 Мск Число погибших в ДТП в Забайкалье увеличилось до 19. Автобус может уйти под лед
Ранее 01.12.2019 11:20 Мск Автобус упал с моста в Забайкалье, погибли 15 человек

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети