Минпромторг хочет обсудить запрет детского шампанского

Министерство промышленности и торговли России считает необходимым обсудить с другими министерствами, представителями бизнесом и экспертами идею об ограничении продажи детского шампанского в стране.

Как говорится в ответе главы Минпромторга Дениса Мантурова на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова, для какого-либо законодательного запрета или другого ограничения необходимы научные, аналитические и статистические данные, свидетельствующие о невозможности урегулирования проблемы иным способом.

В министерстве указывают на значимость вопроса и предлагают дополнительно обсудить идею об ограничении продажи детского шампанского, а также сигарет, сообщает "Прайм".

Ранее Министерство финансов России подготовило проект закона, который предполагает легализацию торговли алкоголем в интернете.

Как предполагается, это станет возможным с 1 января 2020 года. Однако продавать в Сети можно будет только вина и шампанское с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения. Это будет распространяться только на производителей и оптовые компании.

C 1 января 2021 года по 1 января 2023 года продавать можно будет также вина сельскохозяйственных производителей, а также производителей пива, сидра, медовухи и пуаре, а также распространяющие их оптовые компании.

При этом торговым сетям продавать алкоголь в Сети не разрешат.