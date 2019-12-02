18 Сентября 2020
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Экономика В России
рубли, деньги (2015) | Фото: gazetafinansowa.net

Стало известно, куда будет вложен триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, а также направить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию.

Проект таких поправок в Бюджетный кодекс подготовило Министерство финансов. Вложить планируется до 1 трлн руб. за 2020–2022 гг., затем сумма может вырасти. Доходность вложений ФНБ должна быть не ниже доходности государственных ценных бумаг, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, деньги Фонда национального благосостояния могут быть инвестированы за пределами России. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации рассказал министр финансов Антон Силуанов. Объем превышения (сумма сверх 7% ВВП страны) средств ФНБ в 2020 г. составит порядка 1,7 трлн руб., рассказал Силуанов. Минфин готов инвестировать эти деньги в проекты.

"Часть средств мы могли бы направлять на проекты для экономики, часть - инвестировать в проекты, интересные экспортерам или тем, кто занимается инвестициями за рубежом", - рассказал министр финансов.

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Теги: ФНБ, Фонд национального благосостояния



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