Набиуллина не исключила, что ипотечные ставки упадут до 7-8% годовых

Снижение ставок по ипотеке до уровня в 7-8% годовых вполне реально.

Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, это может произойти в среднесрочной перспективе. "Ставки опять снижаются. И такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе, это вполне реально", - отметила она, сообщает ТАСС.

Ранее Челябинская область возглавила рейтинг российских регионов, где можно быстрее всего выплатить ипотечный кредит за однокомнатную квартиру на вторичном рынке недвижимости при средней зарплате по региону. Исследование провели эксперты "Авито Недвижимости".

Меньше всего времени на выплату ипотеки при покупке однокомнатной квартиры потребуется в Челябинской области – 2 года 8 месяцев. На втором месте – Красноярский край, где полностью расплатиться с ипотекой можно за 3 года. Третье место занимает Пермский край: срок выплаты составит 3 года и 3 месяца.