Составлен список регионов с самыми большими зарплатами

В шести российских регионах более 20% населения получают зарплаты более 100 тыс. руб. в месяц.

В лидерах - Чукотка, где более 32% жителей региона зарабатывают 100 тыс. руб. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7%). Москва замыкает тройку. Там доля высокооплачиваемых работников достигает 27,4%.

Также в список регионов по этому показателю вошли Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Сахалин, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, Росстат в своем новом докладе "О социально-экономическом положении России" заявил о росте начисленной заработной платы в России на на 1,3%, а в годовом выражении — на 3,1%.

За период с января по сентябрь текущего года реальная заработная плата выросла на 2,3% в годовом выражении.

Как следует из опубликованных на сайте ведомства данных, среднемесячная номинальная заработная плата в октябре составила 45 541 рублей, что на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Реальные доходы, по информации ведомства, с начала 2019 года выросли на 0,2% в годовом выражении.