18 Сентября 2020
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Общество Центральный ФО Москва Московская область
(2004) |

Москвичка погибла после падения на рельсы на станции МЦД

В Москве женщина погибла после падения на рельсы.

Инцидент произошел на станции "Тимирязевская" Московской железной дороги. В результате падения человека на рельсы на МЦД-1 и Савеловском направлении было остановлено движение поездов в сторону Москвы со стороны Лобни.

Через некоторое время движение восстановили, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, запуск МЦД сопровождался техническими накладками. В первый же день от пассажиров стали поступать жалобы на укороченные составы, уменьшение количества поездов и их задержки и т.д.

Большинство пассажиров не садились в обычные электрички, а ждали брендированные "Иволги". Из-за недостатка информации в поездах образовалась давка.

Напомним, ранее было принято решение, что количество вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится.

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Москвичка погибла после падения на рельсы на станции МЦД

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Теги: МЦД, Москва



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