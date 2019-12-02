18 Сентября 2020
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вич-инфекция, врач, колбы (2016) | Фото: achit-adm.ru

В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ

Заражение ВИЧ-инфекцией чаще всего происходит путем гетеросексуальных контактов.

Около 60% новых случаев в текущем году были связаны именно с этим. Как сообщили в Роспотребнадзоре, еще 39%  вызваны потреблением наркотиков.

За десять месяцев зарегистрировано почти 66 тыс. новых случаев заболевания ВИЧ, это на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает РИА "Новости".

Напомним, с Ставропольском крае будут судить старшую медсестру инфекционного отделения больницы города Буденновска. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, женщину обвиняют в халатности.

Следователи полагают, что обвиняемая не проконтролировала выполнение со стороны среднего медперсонала необходимых манипуляций с венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента.

Инцидент произошел в 2018 году.

В результате инфицированы оказались мужчина и женщина - пациенты инфекционного отделения больницы, а также трое детей 2017 и 2016 годов рождения.

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В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ

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Теги: ВИЧ, заражение



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