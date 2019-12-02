18 Сентября 2020
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Экономика В России
печатный станок, рубль, пятитысячная купюра, 5000 рублей (2017) | Фото: gazeta.a42.ru

Набиулина рассказала, почему укрепился рубль

Приток иностранного капитала в российскую экономику укрепил рубль, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, с начала 2019 года национальна валюта продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. Рубль укрепился на 8,5% к американскому доллару и почти на 11%— к евро, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в конце 2019 года рубль, наряду с другими валютами развивающихся стран, может уйти в "красную зону".

Как сообщила заместитель руководителя "Альпари" Наталья Мильчакова, при этом доллар, наоборот, вырастет. По словам эксперта, в текущем месяце рубль перестал расти по отношению к доллару и евро.

К концу осени Мильчакова прогнозирует курс доллара в диапазоне 63,2-64,5 руб., курс евро - 70-71 руб.

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Набиулина рассказала, почему укрепился рубль

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Теги: Набиулина, рубль



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