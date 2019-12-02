Глава Забайкалья: Документы на попавший в ДТП автобус были в порядке

Документы на упавший с моста в Забайкальском крае автобус были в порядке, машина постоянно использовалась для пассажирских перевозок, заявил губернатор региона Александр Осипов.

По его словам, на мосту, где произошёло ДТП, было "исправное металлическое ограждение, высокое бордюрное ограждение пешеходной части моста", сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, автобус поставлен на колеса, спасено 26 человек.

Автобус принадлежал частному предпринимателю. Автоперевозчик неоднократно пренебрегал требованиями безопасности, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В частности, он игнорировал инструктаж с водителями при приеме на работу, внутреннее оформление транспортных средств не соответствовало правилам пассажирских перевозок, а контроль технического состояния транспорта проводили непрофессионалы.