"Антирябиновая" революция по-вартовски. Как городской протест превращается в механизм решения коммерческих интересов

История строительства бизнес-центров, храмов, иных крупных проектов в городах страны в последние годы очень часто превращается в скандальный процесс, который дает пищу местным СМИ перманентно.

Если схематично, то происходит все примерно так. Городские власти выделяют земельный участок, запускается длинная и муторная процедура всевозможных архитектурно-юридических согласований, застройщик - инвестор разрабатывает проект, а в городе появляется группа возмущенных граждан, которые начинают с разной степенью интенсивности бороться за запрещение строительства в этом конкретном месте.

В принципе горожан зачастую понять можно. Лихие 90-ые, да и 2000-ые приучили нас воспринимать любое новое строительство не как перспективное развитие родного города, а как угрозу итак не густым посадкам деревьев, немногочисленным скверам, угрозу будущих дорожных коллапсов, рост нагрузки на итак ветхие городские сети ЖКХ и т.д. и т.п. Пресловутая точечная застройка стала причиной пессимистичного направления мыслей жителей городов.

Сказать, что сегодня все строительные процессы исключительно подконтрольны городским властям, полностью регулируются многочисленными организациями строительного надзора и решение об их возведении принимается только после всестороннего обсуждения и изучения всех последствий для квартала возведения и всего города - значило бы погрешить против истины.

Но и взять и возвести по беспределу бизнес-центр или элитный жилой комплекс на каком-то пятачке городской территории уже не возможно. Местные власти даже при очень большой по размерам "личной мотивации" вряд ли согласятся, а уж активные горожане прекрасно научились бурчание на кухнях превращать в активные общественные акции, требования к властям с привлечение прокуратуры и прочих карающих мечей. Более того, некоторые из них сумели превратить громкие акции в неплохой доход, а некоторые из некоторых еще и извлекать политические дивиденды.

В этой мешанине реальных экологических угроз, личных интересов, разной степени чистоплотности местных властей и конкурентных разногласий застройщиков-инвесторов с первого раза точно не разобраться. В каждом конкретном случае приходится дотошно изучать детали, чтобы таки докопаться до реальной картинки.

И вот недавний конкретный пример. Накануне мы рассказали о короткой встрече некой инициативной группы граждан - жителей Нижневартовска и главы мэрии Василия Тихонова. Если оставить за скобками провокационный характер самой встречи, о чем Накануне.RU уже сообщало, то становится важным понять - что же происходит в столице Самотлора по сути вокруг проекта строительства на набережной Оби бизнес-центра "Рябина"?

Предыстория такова. В далеком 1995 году земельный участок в районе городской набережной определили под строительство общественного центра. Но, видимо, конкретных желающих из среды городских предпринимателей вложиться в столь крупный проект, да еще с задачами облагораживания самой набережной Оби - не находилось более 10 лет. Заключение об аренде подписали с инвестором только в 2017 году.

Несколько слов об инвесторе с екатеринбургской пропиской. и экзотическим названием -УК "Деловой дом на Архиерейской". Подробности об этой структуре можно посмотреть на сайте компании. Немаловажный нюанс тут в том, что стоят за этой организацией весьма не бедные и хорошо известные в Уральском округ и за его пределами господа - Артем Биков и Алексей Бобров. Что в Нижневартовске ни для кого секретом не является.

Как не является секретом и то, что многие офис-центры, гостиницы, кафешки, магазины и прочие городские местечки принадлежат в Нижневартовске бизнесмену (периодически политику) Александру Петерману и подконтрольной ему корпорации "Славтэк". Согласно вполне публичной информации, "Славтэк" работает в частности по направлениям - торговля, ресторанный бизнес, сфера услуг и развлечений.

Не надо быть экономическим аналитиком ,чтобы понять - появление состоятельного и гораздо более масштабного бизнеса с максимально широкими лоббистскими возможностями, намеренного возвести целый центр "Рябина", который будет профилироваться на тех же услугах в столице Самотлора Петерману и "Славтэку", как говорится, совсем не в жилу. Конкуренция в современных капиталистических условиях в стране приводит вовсе не к росту качества услуг, а, как правило, к разорению или выдавливанию из сферы менее сильного игрока. Совершенно логично, что местный бизнес готов на многое, чтобы не допустить прихода в город более крупного инвестора. Не допустить сейчас, потому что конкурировать потом он вряд ли будет в состоянии. Использовать можно многое: госструктуры, обязанные выдавать всевозможные разрешения, давление на местную власть, если, конечно, она этому давлению готова подвергнуться и, ясное дело, потенциал общественности.

Что и происходит в Нижневартовске прямо сейчас. Первые звоночки прозвенели, когда жители близлежащих домов срочно озаботились будущим видом из своих окон. Мол, заслонит бизнес-центр им панорамный вид на реку Обь. Доводы и расчеты архитекторов, разъяснявших, что этого не может быть по объективным причинам: проект разработан с учетом фактора близлежащей застройки. «Ущерб уровню инсоляции близлежащих домов сведен к минимуму. Здание имеет ступенчатую переменную этажность и не будет перекрывать вид на реку для проживающих здесь людей», - поясняли обеспокоенным вартовчанам специалисты мэрии.

Но успокоили, конечно, не всех. Вартовчанка Ольга Гадырка, уверенная, что на набережной нужен сквер, месяц назад создала петицию на сайте Change.org, которую удивительно быстро - за сутки! - подписали аж пять тысяч человек. Администрация Сhange.org, видимо, тоже озадачилась такой активностью, обнаружила, что накрутки есть и сейчас, спустя месяц, у данной петиции чуть больше тысячи подписантов. А на странице сайта имеется уточнение от администрации о том, что под петицией обнаружены подозрительные подписи, которые проверила и удалила система безопасности сhange.org. Как-то сразу не задалось с активным городским протестом.

Но прекращать протест, видимо, хорошо мотивированные граждане не собирались. Правда, акция протеста собрала всего человек пятнадцать, несмотря на активные призывы в соцсетях, и тоже особого эффекта в городе не возымела. Но мэрия понимала, что за активными гражданами стоят интересы "Славтэка", а значит, протестная активность сама собой на нет не сойдет и проявила готовность открыто разъяснить что , зачем и как будет строиться и какой позитив от строительства получит город. Виктор Ситников, директор городского департамента строительства провел пресс-конференцию по предстоящему строительству "Рябины".

«Нарушений норм в проекте планировки нет. Инвестор намерен этот участок облагородить. У нас в городе не хватает бассейнов, гостиниц такого уровня», — рассказывал Ситников. Кроме того, инвестор обещает строительство закончить ранее обозначенных сроков, в 2021. Именно в 2021 году в Нижневартовске планируется федеральный праздник "Сабантуй" и город, конечно, заинтересован в развития точек притяжения туристов и мест, где они могут разместиться. "Рябина" обещает стать именно таким местом.

Но жаркие дискуссии вокруг "Рябины" априори не могли утихнуть. Они сначала перешли в социальные сети, а накануне вылились в краткий диалог мэра Василия Тихонова с немногочисленной, но очень активной группой граждан, кто-то из которых и слил в сеть видеозапись общения. Отдадим должное Тихонову, он сумел не дать эмоциям выйти наружу, но при этом прямо заявил, что понимает - активисты отстаивают не столько интересы города и жителей близлежащих домов, сколько корпорации "Славтэк", в которой, кстати, многие из них и трудятся. Любопытно, что активисты аффилированность со "Славтэком" не отрицали, но упирали на тот бесспорный факт, что при этом они - жители города. И их протест вызван именно городской пользой.

Подводя промежуточный итог протестам вокруг будущего строительства "Рябины"на набережной Нижневартовска, можно определенно сказать только то, что убедить активистов в пользе строительства, явно превышающей возможный ущерб кому бы то ни было, не удастся. Александр Петерман, который по привычке на передовые городского протеста не стремится, но чья тень реально проявляется за "группой граждан" вряд ли намерен сложить руки. По крайней мере, предыдущая история его деятельности в Нижневартовске никак не располагает к этому. Наверное, не было в городе мэра или городской команды, с которой "Славтэк" не имел бы конфликтов, в том числе, с использованием общественности, депутатской трибуны и так далее. Причем, конфликты, как это всегда и бывает с бизнесменами имели в подоплеке коммерческий интерес.

Собственно, об этом с удивительной прямотой сказал Василий Тихонов на встрече с видеозаписи. Теперь активные противники строительства "Рябины", скорей всего, будут апеллировать к тому, что мэр, мол, не желает слушать народ. И использовать этот тезис по полной.

Но, если отбросить все личные выгоды, то главный вопрос будет - что выгодно Нижневартовску? И ответ вообще-то очевиден. Городу нужно развитие, нужны большие и интересные мероприятия, как тот же "Сабантуй", нужны современные гостиницы, нужна красивая и удобная для прогулок набережная, в конце концов, нужны более дешевые, но более качественные услуги. Строительство "Рябины" именно эту перспективу и обозначает.

Но "баба-яга" будет все равно против?....