Следствие решило дать ₽1 млн за сведения об убийце с Уктуса после проваленного поручения Бастрыкина

С момента громкого убийства девушек на Уктусских горах в Екатеринбурге прошло уже полтора года, но преступление не раскрыто до сих пор. Недавно на него обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который дал месяц на то, чтобы разобраться в ситуации и доложить ему о результатах.

Однако срок вышел, но подозреваемых у правоохранителей по-прежнему нет. Сегодня они обратились за помощью, показав при этом кадры некоего мужчины Уктусе, который якобы и может быть убийцей. За ценную информацию объявлено солидное денежное вознаграждение.

О том, почему громкое убийство остается нераскрытым, был ли это маньяк и как относиться к помощи "народных сыщиков" в интервью Накануне.RU на условиях анонимности рассказал бывший сотрудник правоохранительных органов, сам расследовавший подобные дела.

- Почему столь громкое преступление не раскрыто до сих пор, несмотря на личное внимание к нему со стороны главы СКР Александра Бастрыкина?

- Надо просто работать. По делу рапортуют: проведено столько-то сотен допросов, столько-то тысяч экспертиз, проверены миллионы сотовых соединений. Но это все статистика, которая, к сожалению, не влияет на раскрытие преступления. Нужно работать на "земле" - проводить поквартирные обходы, участковых отправлять. А у нас участковые не знают даже, где какой контингент живет, кто, например, недавно вышел. Более того, сейчас даже в туалет нельзя сходить, чтобы камеры это не сняли! Когда я работал (в 90-е годы, - прим. ред.), ничего этого не было, все раскрывалось криминалистическими методами. Надо вникать и отрабатывать каждую версию.

- Что могло произойти в тот день? Девушек убил маньяк, их знакомый, просто какой-то случайный человек?

- Я всегда очень скептически относился к маньякам. Это понятие такое узкое, специализированное. Там могла быть элементарная бытовая ссора, которая так трагически закончилась. Жертвы и убийца могли быть знакомы, в моей практике было немало таких случаев. Наконец, это могли быть просто хулиганские действия. Что касается маньяка - эту версию тоже надо проверять, но дело в том, что для маньяков характерна определенная цикличность. Иными словами, преступления должны были продолжиться на этой же административной территории, либо в других местах, но таким же способом исполнения. Однако ничего подобного не было.

- Преступление не раскрыто больше года. Может ли это обстоятельство как-то отразиться на руководстве областного следственного управления?

- Бастрыкин дал команду - раскрыть за месяц. Но тут надо понимать, что это не всегда реально. Вот недавно громкое убийство было совершено в Петербурге - профессор Соколов расправился со своей аспиранткой Ещенко. Вроде все очевидно, дело раскрыто, сам он признался. По сути, это обычное бытовое преступление, которые расследуются в районных СО, с точки зрения криминалистики не предоставляющее какой-либо сложности. Только фамилии громкие.

И это дело забрал себе центральный аппарат СКР. А в Екатеринбурге вот раскрыть не могут, местные не справляются. Ну, забрали бы тогда себе в Москву, показали, как надо работать.

- Кто должен быть наказан персонально за плохую работу - следователь, начальник отдела или кто-то из руководства СУ СКР?

- Ответственность должен нести руководитель следственной группы. Следователь - фигура функциональная, над ним стоит начальник. Конечно, если такое громкое преступление не раскрывается, наверное, следует принять какие-то меры дисциплинарного характера. Месяц от Бастрыкина - это в данном случае такой символический срок. Речь здесь идет о полутора годах, которые не дали результата. Пока его нет - работа не сделана.

Да, за все отвечает следователь. Но если прямое указание Бастрыкина не выполнено, то в соответствии с особенностями госслужбы, ответственность должен понести не только сотрудник, но и его руководство.

- Стоит ли прислушиваться к "народным расследователям" вроде Валентина Детгерева, который утверждал, что на месте преступления по ночам появляется подозрительный человек, и предлагал задержать его силами граждан?

- Любая информация заслуживает внимания, и в первую очередь, она должна быть оценена следствием. Если в ней есть определенный смысл, нужно проверить лес по ночам, может, устроить засаду. Того, кто информацию публично озвучил, следователь должен вызвать к себе и допросить, а потом решить, есть ли во всем этом какая-то ценность. Бывает и такое, что кого-то не вызвали, не спросили, а его сведения могли быть очень полезны.

- Как оцените качество следствия по тем данным, что появлялись в СМИ? У родственников убитых было множество вопросов к работе правоохранителей. Женщины считают, что криминалисты СК России ненадлежащим образом осмотрели место происшествия. А следователи не изучили записи с камер видеонаблюдения.

- Я всегда говорил, что потерпевший имеет право на эмоции. Они всегда эмоционально оценивают ситуацию, как правило, не имея ни соответствующей квалификации, ни всей полной информации. Конечно, если результата нет, они могут утверждать, что одно не сделано, другое не сделано. В данном случае, полагаю, криминалисты свою работу выполнили и следователи внимательно камеры изучили. Но если нет результата... Тогда нужно расширять круг поиска.

- Насколько высока вероятность, что это громкое убийство не раскроют никогда?

- К сожалению, бывает и такое, что преступления остаются нераскрытыми. Истекает срок давности привлечения к ответственности, и дела просто прекращаются. Преступник в таком случае уходит от ответственности. Для особо тяжких преступлений такой срок - 15 лет. Если преступник известен, но все эти годы "бегал", то срок привлечения к ответственности приостанавливается, и когда его задержат, то можно привлечь и посадить. А если не был установлен - то 15 лет, а потом никаких последствий. На самом деле, нераскрытых преступлений хватает - и громких, и даже, вроде бы, вполне очевидных.

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Сегодня, 2 декабря, Следственный комитет и полиция выпустили совместное заявление. В нем говорится, что работа над раскрытием данного убийства ведется в непрерывном режиме.

"В связи с тем, что подозреваемый на данный момент не установлен, следственные органы СК России по Свердловской области обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах совершенного преступления и (или) о подозреваемом, сообщить всю имеющуюся информацию по телефонам в Екатеринбурге: 8 (343) 297-72-17 (руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Сергей Федорович Мальцев), 8 (343) 297-71-61 (дежурный по следственному управлению регионального СКР) или по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД России по Свердловской области - 8 (343) 358-71-61", - сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете.

Как добавили в ведомстве, были изъяты записи камер видеонаблюдения в районе места преступления, на которых, в том числе, запечатлен неизвестный молодой человек, который за сутки до преступления, днем 24 августа 2018 года, находился в районе места происшествия.

"В связи с рядом установленных обстоятельств данный гражданин является лицом, представляющим интерес для следственных органов. Следствие СКР по Свердловской области обращается к СМИ и общественности оказать содействие в установлении личности указанного мужчины, и также на условиях конфиденциальности сообщить всю имеющуюся информацию по вышеуказанным номерам телефонов", - добавили в СКР.

Как сообщил руководитель пресс-службы областного Главка Валерий Горелых, над раскрытием этого резонансного преступления в тесном взаимодействии с коллегами из регионального СКР работает группа опытных оперуполномоченных управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области.

"Проделан огромный объем работы, но сыщикам предстоит сделать еще больше. За информацию, которая окажет реальную помощь в установлении личности подозреваемого в совершении убийства двух девушек на горнолыжном комплексе "Уктус", областной полицейский Главк гарантирует денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Конфиденциальность гарантируется", - заверил полковник Горелых.