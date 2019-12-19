05 Октября 2020
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Общество Свердловская область
проект по благоустройству реки Исеть (2019) | Фото: Накануне.RU

Набережная на ВИЗе может войти в список объектов благоустройства на 2022 год

В недавнем опросе по благоустройству общественных территорий Екатеринбурга на 2021 год набережная Верх-Исетского района заняла третье место, набрав всего 18%.
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Как сообщила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова: "Здесь больше стоял вопрос о том, каким это место видят горожане в будущем".

Комиссией было принято решение исключить побережье из рейтинга, из-за принадлежности значительной части территории Верх-Исетскому заводу.

Результаты того, какие места Екатеринбурга попадут в список ремонтных работ на 2022 год, будут озвучены в феврале 2020, Тамара Благодаткова сообщила, что уже работает над тем, чтобы в список вошла набережная Исети.

Напомним, что в 2019 году администрацией Екатеринбурга был проведён опрос по выбору общественных территорий города для их первоочередного благоустройства в 2021 году. С 18 ноября по 13 декабря екатеринбуржцам была дана возможность проголосовать за один из пяти вариантов, которые ранее отобрали члены муниципальной общественной комиссии как наиболее значимые для города. Также жители города могли внести свои предложения для включения их в муниципальную программу "Формирование современной городской среды". Первое место занял парк Энгельса.

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Набережная на ВИЗе может войти в список объектов благоустройства на 2022 год

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Теги: Набережная, Верх-Исетский район, реконструкция



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