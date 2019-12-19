Путин пообещал обсудить с губернатором ситуацию с больницей Боткина, где бегают мыши

Президент Владимир Путин пообещал уточнить у губернатора Санкт-Петербурга по поводу планов по ремонту Боткинской больницы.

Глава государства заявил, что знает о ситуации с больницей Боткина, но не в курсе конкретных мер по реновации здания.

Об ужасных условиях в больнице сообщила журналистка в ходе ежегодной пресс-конференции президента. По ее словам, в клинике бегают мыши и тараканы, окна разбиты.

В связи с этим Путину напомнили заявление премьера-министра Дмитрия Медведева о том, что "в сараях невозможно лечить людей".

Президент пообещал обсудить эту проблему с губернатором Петербурга.